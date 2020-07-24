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Adana'da sokak köpeğini kurtarmak için kanala atladı kendisi öldü

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Suriyeli uyruklu Abdulkadir Seyyid (20), sulama kanalında sokak köpeği gördü. Köpeği kurtarmak için suya giren genç, yoğun akıntıda gözden kayboldu. Sabah saatlerinde başlatılan aramalarda, genciz cansız bedeni 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Olay, dün Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar, iki arkadaşıyla yaya olarak eve giderken sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü.

Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalamayı başaramayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kanala verilen su kesildi, arama sabah saatlerinde başladı

Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’i arama çalışmasına, dün havanın kararması nedeniyle ara verildi. Savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesilirken, arama çalışmasına sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

7 kilometre uzakta bulundu

Seyyid'in, suya girdiği noktanın 7 kilometre uzağında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu. Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkartılan Seyyid'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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