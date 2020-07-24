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Ayasofya Camii ne zaman saat kaçta açılacak nerede namaz kılınacak?

Danıştay kararı ile camiye dönüştürülen Ayasofya'da bugün yani 24 Temmuz cuma günü ilk cuma namazı kılınacak. İç kısımda 500 dışarıda ise binlerce vatandaşın cuma namazı kılması bekleniyor. Peki Ayasofya camiinde nerede namaz kılınacak, kadınlar ve erkekler için namaz kılma yeri neresi olacak.

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İSTANBUL'da bugün tarihi bir gün yaşanacak, Danıştay kararı ile cami olan Ayasofya'da ilk kez cuma namazı kılınacak. Bu özel ve anlamlı güne binlerce vatandaş şahitlik edecek. Ayasofya'da cuma namazı için girişler saat 10.00'da başlayacak. İç kısımda 500, dışarıda ise binlerce vatandaşların cuma namazı kılması bekleniyor. Peki, erkekler ve kadınlar için namaz yerleri neresi olacak? Alana girişler nasıl yapılacak? İşte Vali Ali Yerlikaya’nın Ayasofya programı açıklamaları…

Ayasofya Cami çevresinde, kadınlar için iki ve erkekler için üç bölge namaz kılma alanı olarak belirlendi. Ayafosya'nın açılışına katılacak erkek vatandaşlar, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi'nde namaz kılacak. Kadınların namaz kılması için ise, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

ÜÇ ANA İSTİKAMETTEN GİRİŞ YAPILACAK

Vatandaşların, namaz kılınacak noktalara gelmesi için üç ana istikamet belirlendi. Namaz kılacak kimselerin, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı mevkilerinden girişleri sağlanacak. Polis tarafından 11 kontrol noktası oluşturulacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrol noktalarında yoğunluk olmaması için namaza katılacak kimselerin el ve sırt çantaları getirmemelerini söyledi.

GİRİŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, namaz kılınacak alanlara girişlerin 24 Temmuz Cuma 10.00'dan itibaren başlanacağını söyledi.

SAF DÜZENLENMESİ OLACAK

Corona virüsü sebebiyle, namaz kılınacak alanlarda saf düzenlemesi için belediye tarafından işaretleme çalışması yapılacak. Bu akşam 20.00'de başlayacak çalışmaların, sabaha kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE KONTROLÜ OLACAK

Oluşturulan 11 ayrı kontrol noktasında, alanlara giriş için ateş ölçümü ve maske kontrolü olacak. Ayrıca alanda 17 tane sağlık noktası kurulacak ve 727 sağlık personeli görev yapacak.

AYASOFYA CAMİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayafosya Cami'nin sabaha kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.

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