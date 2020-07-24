Antalya'da buz gibi su mantar ve birçok hastalığa şifa oluyor
ANTALYA'da buz gibi kükürtlü su, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Şifalı olduğuna inanılan suyun, mide hastalıklarından tutunda sivilce ve mantar derdine kadar iyi geldiği söyleniyor.
Demre ilçesinin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan kapısı Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolun sağında ve solunda bir küçük çay ile dere akıyor. Suyun sıcaklığı yaz ve kış 12- 13 derece civarında. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler, sıcaktan bunalınca, denizden çıkınca, tarlada çalışıp terleyince iki soğuk su kaynağına geliyor.
Şifalı sular kataloğunda da yer alıyor
Buz gibi suya girerek serinleyenler, yine aynı bölgedeki tarihi taş havuzlara da girerek, soğuk suyun keyfini çıkarıyor. Ancak soğuk suda ve özellikle taş havuzlarda birkaç dakikadan fazla kalmak olanaksız. Öte yandan Kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.
İnsanı hemen titretmeye başlatan su özellikle ikindi saatlerine doğru yerli ve yabancı birçok kişinin akınına uğruyor. Asıl büyük akarsuyun aktığı iki noktada Demre Belediyesi'nin yaptığı tesisler, sıcak günlerde özellikle de hafta sonları dolup, taşıyor.
Güneş yanıkları, mantar hastalıkları ve dahası
Soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor ve kas ağrıları gidiyor. Sudan çıkıldığı zaman duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat olarak kalabiliyor. Suyun ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği belirtilen suyun, mantar hastalıklarını da iyileştirdiği ifade ediliyor.