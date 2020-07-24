Antalya'da buz gibi su mantar ve birçok hastalığa şifa oluyor

Güneş yanıkları, mantar hastalıkları ve dahası

Soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor ve kas ağrıları gidiyor. Sudan çıkıldığı zaman duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat olarak kalabiliyor. Suyun ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği belirtilen suyun, mantar hastalıklarını da iyileştirdiği ifade ediliyor.