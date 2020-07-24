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Ahmet Hakan, İnce’ye tavsiye verdi: Ben senin yerinde olsam…

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP’li Muharrem İnce’ye Ayasofya ile ilgili tavsiye verdi. Hakan, "Sitem etmeye sonuna kadar hakkı var. Ama ben olsam İnce’nin yerine. Yine de giderim Ayasofya’ya" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, Ayasofya'nın açılışı için ‘davet gelirse giderim’ diyen CHP’li İnce’ye çağrı yaptı.

Ayasofya için özel bir davet uygulamasına geçildiğini söyleyen Ahmet Hakan, ‘Muharrem İnce’ye pek de incelikli davranılmamış oldu. Ama ben olsam İnce’nin yerine. Yine de giderim Ayasofya’ya’ diye yazdı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Sitem etmeye sonuna kadar hakkı var"

“Davet gelirse giderim” demişti Muharrem İnce. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnce’nin bu açıklamasının kendisine sorulması üzerine “Namazın daveti ezandır” diye karşılık verdi. Sonuçta ne oldu? Ayasofya için özel bir davet uygulamasına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da İnce’yi telefonla arayarak davet etti. Yani Muharrem İnce’ye pek de incelikli davranılmamış oldu.

Bu nedenle Muharrem İnce’nin alınganlık göstermeye, sitem etmeye sonuna kadar hakkı var.

Ama ben olsam İnce’nin yerine... Yine de giderim Ayasofya’ya...

Böylece Ayasofya konusunu sadece bir partinin, bir anlayışın, bir ideolojinin konusu olmaktan çıkarıp milli bir konu haline getirmeye yönelik esaslı bir adım atmış olurum.

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