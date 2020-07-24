Beşiktaş Gençlerbirliği'ne üçüncülük şansı için konuk oluyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip Ankara deplasmanında son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

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Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Başkent ekibi, geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.