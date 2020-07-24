Ayasofya parası darphane kaç tane basıldı kaç paraya satılacak?

Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paraların fotoğraflarını "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" notuyla paylaştı.

Abone ol

Ayasofya camii bugün yeniden ibadete açıldı ve ilk cuma namazı binlerce vatandaşın katılımıyla kılınacak. Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da bugün cuma namazı kılınacak. Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Saat 10:00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf, Meryem, Yasin, Fetih, İhlas, Felak ve Nas surelerini tilavet edecek.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında satılacak

ÖZEL PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ayasofya için özel olarak basılan paraların fotoğraflarını paylaştı.

Albayrak, paylaşımında “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane özel çalışması tamamlanmıştır.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması” konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır.

1) Tedavül Para (1 TL) – Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir.

2) Hatıra Para – Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5.000 adet gümüş ve 10.000 adet bronz hatıra para basılmıştır. Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecektir.