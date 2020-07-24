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Fenerbahçe 7 eksikle Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Fenerbahçe 50 puanıyla sahasında, 35 puanlı düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u ağırlyacak. Mücadelenin düdüğünü ise Halis Özkahya çalacak. Öte yandan sarı-lacivertli takımda 7 eksik bulunuyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. 

Fenerbahçe'de 7 eksik var, Gustavo kararını teknik heyet verecek

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı. Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

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