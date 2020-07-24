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Son dakika 21 Emniyet personeline FETÖ'den gözaltı kararı verildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 Emniyet Personeli hakkında, gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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