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Yunanistan’ın Kavala kentinde 'Konstantinopolis 460 kilometre' tabelası

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini sindiremeyen Yunanistan'da Kavala kentinde İstanbul'u kendi mülkü gibi gösteren tabelayı köşe yazısında paylaştı.

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Yunanistan'ı kudurttu. Yunanlıların sadece Ayasofya ile ilgili emelleri olmadığını gösteren çarpıcı örneği Hürriyet yazarı Nedim Şener, köşe yazısında paylaştı.

Batı ülkelerinin İstanbul’u ve Ayasofya’yı kendi toprakları, mülkleri sandıklarını gösterdiğini yazan Şener, o fotoğrafa yer verdi ve yazısında kamuoyunu uyanık olmaya çağırdı:

"Emperyalizmin ve Yunanların hedefi belli: Zayıf anımızı kollayacaklar"

"Öyle ki bırakın Fatih Sultan Mehmet’in mülkü olan Ayasofya’nın cami olarak açılmasını, 1453’te İstanbul’un fethedildiğini, bu şehrin Türklerin vatanı olduğunu içlerine sindirebilmiş değiller. Sizinle bir örnek paylaşacağım. Yunanistan’ın Kavala kentinin merkezinde bir tabela var, üzerinde “Konstantinopolis 460 kilometre” yazıyor. 

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Doç. Dr. Ahmet Akın’ın çekip benimle paylaştığı fotoğraftaki tabelada Fatih Sultan Mehmet’in tarih sayfasına gömdüğü Bizans’ın çift başlı kartal arması da yer alıyor. Emperyalizmin ve Yunanların hedefi belli: Zayıf anımızı kollayacaklar, tıpkı Osmanlı’nın son dönemi gibi, tıpkı 100 yıl önce İstanbul’u işgal ettikleri dönem gibi.

O yüzden Ayasofya’yı korumak önemli, eğer koruyamazsak İstanbul’u kaybederiz."

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