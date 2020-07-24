Kebir ne demek TDK Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anlamı nedir?

86 yıl sonra Danıştay kararı ile ibadete açılacak olan Ayasofya'da büyük güne saatler kaldı. 15 asırlık geçmişi olan Ayasofya İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrildi. Ayasofya'ya yeniden cami olmasıyla beraber 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Peki Kebir ne demek, Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

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Bugün 86 yılın ardından Ayasofya ilk cuma namazı ile yeniden ibadete açılıyor. Saat 10.00 kapılarını açacak olan Ayasofya'da tüm hazırlıklar tamam. İçerde 500 kişi, dışarda ise binlerce vatandaş namaz kılacak. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethinden sonra ibadete açılan Ayasofya'nın yeniden camii olmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Peki Kebir ne demek, Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

AYASOFYA CAMİSİ'NE AYASOFYA-İ KEBİR TABELASI ASILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Öte yandan Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı.Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor.



AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına gelmektedir.

Ayasofya kelimesiyle birleştiği zaman Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmektedir.



AYASOFYA NE DEMEK?

Yapının adının nereden geldiğine yönelik pek çok iddia var. Bu iddialardan biri de Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı. Kaynaklara göre Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", "sofya" sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada "bilgelik" anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.