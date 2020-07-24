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Şenol Güneş'in yeni forvetini Almanya'da buldu: Serdar Dursun

Cenk Tosun’un sakatlığında A Milli Takım’ın forvet rotasyonuna yeni isimler arayan teknik direktör Şenol Güneş, Almanya’da 19 gol atan Serdar Dursun’u radarına aldı.

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Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi süreci sonrası Ay-Yıldızlı ekibin aynı enerjiyle yola çıkmasını hedefleyen Güneş, bu süreçte yeni isimleri mercek altına aldı.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok futbolcuyu yakından takip eden kurt hoca, özellikle forvet rotasyonuna yeni oyuncular eklemek istiyor. Halihazırda ülke olarak yerli forvet sıkıntısı yaşadığımız bu süreçte Cenk Tosun’un da sakatlanması, Güneş’i sıkıntıya düşürmüştü.

Serdar Dursun’u radarında aldı
Burak Yılmaz ve Enes Ünal dışında A Milli Takım’da yeri garanti bir forvet yok. Şenol hoca, Almanya’da Darmstadt formasıyla harikalar yaratan Serdar Dursun’u radarında aldı.

Eylül ayında aday kadroya çağıracak
Bundesliga 2’de 19 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Serdar, tam bir pivot santrfor. Güneş’in normal sezon içinde de izlettirdiği Serdar’ın, Eylül ayında aday kadroya çağrılması bekleniyor.

Azerbaycan peşinde
1.90 boyundaki Serdar ile ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu da girişimde bulundu. Ancak deneyimli oyuncunun hayali A Milli Takım forması. Bu nedenle Azeriler’i şimdilik reddeden Serdar’ın, “Hayalim Ay-Yıldızlı forma. Bunun için çok çalışıyorum” dediği öğrenildi

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