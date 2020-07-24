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Muharrem İnce'den İsmail Metin Temel paylaşımı 'Apoletlerini sökeceğim' demişti

CHP'li Muharrem İnce'nin ''Apoletlerini sökeceğim'' dediği İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla emekliye sevk edildi. İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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CHP'li Muharrem İnce'nin, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı görüntülere tepki göstererek, "Apoletlerini sökeceğim" dediği İsmail Metin Temel, Yüksek Askeri Şura'da emekli edildi. Temel'in emekli edilmesi sonrası 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine damga vuran "apolet" tartışmalarına gönderme yapan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İnce, "Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım;

Ne olmuştu? 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan Temel'i sert bir dille eleştirerek "O generalin apoletlerini sökeceğim" demişti.

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