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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya içinden fotoğraf paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Süreci yöneten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. 

Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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