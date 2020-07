Emre Belözoğlu: Gelenler körelmeyecek marka olacak

Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu Emre Belözoğlu, transfer politikalarını anlatırken ''Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi en iyisi alıp körelten değil, alıp geliştiren değer yaratan bir marka haline gelecek.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezona dair transfer politikalarını yakın çevresine anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin başlı başına bir tercih sebebi olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Her futbolcu çocukken büyük takımda oynama hayali kurar. Fenerbahçe her çocuğun hayalidir. Transfer stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz. Burada oynamak için can atan futbolcuları tercih edeceğiz. Futbolcu oynamak istediğini bize her şekilde gösterecek" dedi.

''Biz transferden çok bir felsefeyi getirmeyi istiyoruz''

Yeni sportif direktör "Elbette kendi istediğimiz oyuncular da olacak. Ancak büyük çoğunlukla bu kulüpte oynamayı çok isteyen isimleri kadroya katacağız. Biz transferden çok bir felsefeyi getirmeyi istiyoruz.'' dedi.

''Gelenler körelmeyecek marka olacak''

Yeni transferlerin körelmeyeceğini vurgulayan Emre, ''Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi en iyisi alıp körelten değil, alıp geliştiren değer yaratan bir marka haline gelecek. Bunu kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.