Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hayati uyarılar! Koronavirüs testinde olay sonuçlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat çeken sayıları paylaşıp uyardı. "Hayat riske yenilmesin." diyen Bakan Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." uyarısı yaptı.

"Rastgele test edilen her 1.000 kişiden..."

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.