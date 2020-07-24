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Dinamo Kiev taraftarından Lucescu'ya protesto

Kariyerinde son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun, Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden Dinamo Kiev ile anlaşmasına başkent ekibinin taraftarları tepki gösterdi.

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Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti.

Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi.

"Tüm çalışanlar istifa etsin"
Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.

''Bana karşı bir hakaret''
Dinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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