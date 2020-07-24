Hasan Şaş iki kırılma noktası gösterdi: Falcao oynasaydı...

Hasan Şaş, ligin kırılma noktası olarak pandemi ve Başakşehir maçını gösterdi. Berabere biten Başakşehir maçına dikkat çeken Şaş, Falcao oynasaydı maçın 3-4 farkla biteceğini vurguladı.

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Bu sezon Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullanmıştı.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Hasan Şaş şöyle konuştu:

"İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantarsyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikabı vardı. Ancak Galatasaray olarak biz her her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz, malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden. Finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık."

"İstediğimiz sonuçları alamadık"

İlk yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplaraken özellikle geriden oyun kurarken kendi kalemizden diğer kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla ileriye taşıdık. Ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık.

"Falcao oynasaydı Başakşehir maçı farklı bitebilirdi"

"Özellikle Başakşehir maçında bir santrfor eksikliği göze çarptı. Eğer Falcao sakatlanmamış olsaydı o maç en azından 3 veya 4 farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki eksikliğmizi bizi bu maçta belki de sezonun en iyi maçını oynarken skor olarak geriye attı."

"O maç ligin kırılma noktasıydı. Eğer o maçı kazanıp fark 5 puana düşseydi Trabzonspor ve Başakşehir'in son 5 haftada kaybettiği puanlar ortada. Galatasaray burada çok rahat, tecrübelisle ligde şampiyon olabilirdi. Ancak kısmet böyleymiş."

"Ligin kırılma noktasıydı"

"Pandemi süreci ve Başakşehir maçının berabere bitmesi ligin kırılma noktasıydı. Bu vesileyle Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Büyük problemler yok."

"Büyük takımların her sene şampiyonluğa oynamak gibi zorunlulukları var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Bu arada eski takım arkadaşım Okan Buruk'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."