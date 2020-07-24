İngiltere'de amansız hastalık çifti ayırdı! Genç kadın düğününü yaptığı hastanede öldü

Simon, “Geçirdiğimiz her andan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Düğünümüz hayatımın en mutlu günüydü. O gün onun hastalığını unuttuk” diye konuşurken Tash’ın ölümünden sonra ailesi, kanserden muzdarip gençlerin tedavisiyle ilgilenen bir hayır kurumu için bağış kampanyası düzenledi.