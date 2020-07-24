İngiltere'de amansız hastalık çifti ayırdı! Genç kadın düğününü yaptığı hastanede öldü
İNGİLTERE'de genç kadın amansız hastalığa yakalanınca erkek arkadaşıyla evlendi. Tedavisi iyi sonuç vermeyen talihsiz kadın düğününü yaptığı hastanede öldü.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Tash ve Simon geçen yaz tanıştı. Aralık ayında genç kadın kaburga bölgesinde ağrılar hissetmeye başladı. Tash Ağrıların, iş yerinde kaldırdığı ağır kutulardan kaynaklandığını düşündü, ancak durumu giderek daha da kötüleşince gittiği hastanede kanser hastalığı teşhisi koyuldu.
Yumuşak doku kanseri olduğu ortaya çıktı
Doktorlar, rahatsızlığın göğüste parazit nedeniyle oluşan bir kistten kaynaklandığı belirleyerek bu yılın mart ayında, Tash'ın göğüs kafesinde kötü huylu malign tümör yani yumuşak doku kanserinin dördüncü aşaması teşhisi koydu. Tümör alındı ve kemoterapiye başlandı, ancak tedavi sonuç vermedi.
Evlendikten 1 ay sonra öldü
Doktorlar’dan Tash’ın en fazla 3 ila 12 hafta yaşayabileceğini öğrenen Simon, hemen evlilik teklifinde bulundu. Koronavirüs pandemisine rağmen çiftin düğün töreninin hastanede yapılmasına izin verildi. Düğün dört gün içinde organize edildi ve aşıklar 22 Mayıs’ta evlendi. Tash, bir ay sonra öldü.
Simon, “Geçirdiğimiz her andan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Düğünümüz hayatımın en mutlu günüydü. O gün onun hastalığını unuttuk” diye konuşurken Tash’ın ölümünden sonra ailesi, kanserden muzdarip gençlerin tedavisiyle ilgilenen bir hayır kurumu için bağış kampanyası düzenledi.