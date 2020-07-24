Abdullah Gül Ayasofya'daki ilk namaz davetini geri çevirdi Erdoğan'ı tebrik etmişti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz davetini reddetti. Halbuki Gül, Ayasofya kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmişti.

Abone ol

Bugün tarihi bir gün... 86 yılın ardından Ayasofya'da ilk kez namaz kılınacak. Öte yandan Ayasofya'daki ilk namaz davetine icabet etmeyecek siyasetçiler arasına Abdullah Gül de eklendi. Gül'ün cuma namazı davetini geri çevirdiği öğrenildi. Gül'ün bu tavrı 'garip' olarak yorumlandı..

Gül, davetliler arasındaydı

Ayasofya Camii, kılınacak cuma namazına bir çok isim davet edilmişti. Davetlilerin içerisinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer alıyor.

Daveti kabul etmedi

Ayasofya'da kılınacak olan cuma namazı için davet edilen Abdullah Gül, bu daveti reddetti.