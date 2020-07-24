Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazı! Erdoğan ile namaza kimler davet edildi
Ayasofya bugün kılınacak Cuma Namazıyla resmen cami olarak ibadete açılıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyanet'in davet ettiği isimler saf tutacak. Ayasofya'da ilk cuma namazı için kimlere davetiye gitti? Ayasofya'da ilk Cuma namazına kimler katılıyor kimler katılmıyor?
Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile resmen cami olarak ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saf tutacağı Cuma Namazı'na katılacak isimlere davetiye gitti. En dikkat çeken isim, 26 yıllık hukuk mücadelesi ile Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasına öncülük eden matematik öğretmeni İsmail Kandemir oldu. Cuma Namazı'nda Ayasofya'da kimler saf tutacak? Ayasofya'da ilk namaz için kimlere davetiye gitti?
Erdoğan'ın yanında saf tutacak isim belli oldu
Ayasofya'da ilk Cuma namazı için davetiye alanların başında Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl mücadele eden matematik öğretmeni İsmail Kandemir var. Cumhurbaşkanı'nın özel davetlisi olarak İstanbul'a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Kandemir, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan isim olarak biliniyor.
Bahçeli, Ayasofya'da olacak
Cumhur İttifakı ortağı ve Meclis’te grubu olan partilerden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye davetiye gitti. MHP lideri Bahçeli bugün Ayasofya'da olacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu ve Akşener daveti geri çevirdi
Millet İttifakı'nın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti'nin liderleri de Ayasofya'da ilk Cuma Namazı'na davet edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu "kameralar önünde ibadet doğru değil" diyerek daveti geri çevirirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, koronavirüs karantinasında olduğunu söyleyerek katılmayacağını açıkladı.