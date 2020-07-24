Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazı! Erdoğan ile namaza kimler davet edildi

Erdoğan'ın yanında saf tutacak isim belli oldu

Ayasofya'da ilk Cuma namazı için davetiye alanların başında Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl mücadele eden matematik öğretmeni İsmail Kandemir var. Cumhurbaşkanı'nın özel davetlisi olarak İstanbul'a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Kandemir, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan isim olarak biliniyor.