İzmir'de kadını duvara dayayıp tacizde bulundu! O sapık yakalandı

İZMİR'de F.K. isimli sapık, kadını duvara dayayıp bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunmak istedi. Kadının çığlık atmasıyla kaçan sapık, düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan F.K.'nın daha önce de aynı suçtan cezaevine girdiği aktarıldı.

Abone ol

Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadına, yolunu keserek bıçak tehdidiyle cinsel saldırı girişiminde bulunup, kaçan F.K., yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz sabahı, saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan, kadını kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi.

Kadın çığlık atınca kurtuldu

Kadının çığlıklarını duyup, gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Daha önce cinsel saldırıdan cezaevine girdiği ortaya çıktı

Saldırının ardından farklı branşlardaki polislerden özel ekip kuruldu. Çok yönlü araştırma başlatan özel ekip, önce güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Ardından da şüphelinin F.K. olduğunu saptadı. F.K.'nın saldırı öncesi ve sonrasına ait görüntülerini mercek altına alan özel ekip, şüphelinin olay yerine 20 kilometre mesafedeki Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığını öğrendi. F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli F.K.'nın, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği belirlendi.