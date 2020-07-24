BIST 118.839
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,28
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

İzmir'de kadını duvara dayayıp tacizde bulundu! O sapık yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de F.K. isimli sapık, kadını duvara dayayıp bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunmak istedi. Kadının çığlık atmasıyla kaçan sapık, düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan F.K.'nın daha önce de aynı suçtan cezaevine girdiği aktarıldı.

Abone ol

Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadına, yolunu keserek bıçak tehdidiyle cinsel saldırı girişiminde bulunup, kaçan F.K., yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz sabahı, saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan, kadını kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi.

Kadın çığlık atınca kurtuldu

Kadının çığlıklarını duyup, gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Daha önce cinsel saldırıdan cezaevine girdiği ortaya çıktı

Saldırının ardından farklı branşlardaki polislerden özel ekip kuruldu. Çok yönlü araştırma başlatan özel ekip, önce güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Ardından da şüphelinin F.K. olduğunu saptadı. F.K.'nın saldırı öncesi ve sonrasına ait görüntülerini mercek altına alan özel ekip, şüphelinin olay yerine 20 kilometre mesafedeki Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığını öğrendi. F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli F.K.'nın, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da tarlayı sularken gördü çok büyük ve korkunç Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül Ayasofya'daki ilk namaz davetini geri çevirdi Erdoğan'ı tebrik etmişti
Cihat Yaycı Paşa istifasıyla ilgili konuştu: Onurumu ziyadesi ile örselemiştir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hayati uyarılar! Koronavirüs testinde olay sonuçlar
YAŞ'ta dikkat çeken atamalar! Kuvvet Komutanlarının görev süreleri uzatıldı!
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi
Haluk Kırcı açıklamalarıyla olay oldu : Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz öldü
Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet cuma namazı kaç rekat?
Dinamo Kiev taraftarından Lucescu'ya protesto
Hasan Şaş iki kırılma noktası gösterdi: Falcao oynasaydı...
İstanbul cuma namazı kaçta okunuyor kaçta bitiyor? Diyanet cuma saati
İzmir'de bir kişi kediyi ezmemek için motosikletiyle kaza yaptı
Yorumlar 1 yorum