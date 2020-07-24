Konya'da tarlayı sularken gördü çok büyük ve korkunç

"Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük"

Obruğun olduğunu duyup merak ettiği için tarlaya gelen Ali Bilgeç ise, ''Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldik. Büyük ve korkunç. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük. Bugüne kadar Allah’a şükürler olsun ki obruklardan can kaybı yaşanmadı ama bundan sonra yaşanmayacak anlamını taşımıyor. Konu hakkında yetkililerden güven veren adımlar bekliyoruz'' diye konuştu.