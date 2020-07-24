Ayasofya'ya girişler durduruldu! Vali Yerlikaya sebebini açıkladı

AYASOFYA'da kılınacak ilk Cuma namazı için akın sürüyor. Ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" dedi.

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Ayasofya'da ilk Cuma namazı heyacanı sürüyor. Onbinlerce kişi Ayasofya'da Cuma kılmak için akın etti. Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.



📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.



📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.



📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

Tramvay seferleri de durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'daki izdihamı önlemek için alınan kararı duyurdu. Ongun, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: ''Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır.''