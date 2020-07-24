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Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan eski polis teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da FETÖ'den aranan eski polis Mustafa S. (35), teslim oldu. Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen 24 şüpheli içerisinde olan Mustafa S., FETÖ ile mücadele ettiğini öne sürdü.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY üyesi olan ve meslekten ihraç polisler ile halen görevde olan hemşirelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Temmuz günü Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapıldı. 

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama yaptıkları saptanan 24 şüpheliye yönelik operasyonda, 6’sı kadın 20 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç 2 polisin de olduğu 3 kişi tutuklandı. 4 kişi ev hapsine çarptırılırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 4 şüpheli içerisindeydi, teslim oldu

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, şüphelilerden meslekten ihraç edilen eski başkomiser Mustafa S. (35), emniyete gelerek, teslim oldu. Mustafa S.’nin 2008 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde göreve başladığı, 2017 yılında FETÖ’den açığa alındığı, bu süreçte çok sayıda FETÖ operasyonuna katıldığı öğrenildi.

FETÖ'yle mücadele ettiğini öne sürdü

FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ardışık arama yaptığı, örgütün toplantıları ile sohbetlerine katıldığı iddia edilen Mustafa S., sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari 3 şüpheli ise aranıyor.

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