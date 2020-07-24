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Ağrı'da çok vahim kaza! 2'si çocuk 3 kişi can verdi

AĞRI'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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Trabzon'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos'a 9 kilometre kala Kuruyaka köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.

Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı.

2'si çocuk 3 kişi can verdi

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti.

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