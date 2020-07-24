İlhan Cihaner kimdir aslen nereli İlhan Cihaner biyografisi

CHP Parti Meclisi üyesi olan İlhan Cihaner, genel başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı. Peki, İlhan Cihaner nereli, ve kimdir? İlhan Cihaner Erzincan Başsavcısı iken FETÖ kumpası sonucu makamında tutuklanarak tüm Türkiye’nin dikkatini çekmişti. İşte İlhan Cihaner ile ilgili detaylar…

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İlhan Cihaner, genel başkanlığa adaylığını koyduğunu açıklamasının ardından hayatı merak konusu oldu. lhan Cİhaner 23 Şubat 1968'de Kars Kağızman’da doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

FETÖ’YLE MÜCADELESİ

2007’de Erzincan Başsavcısı olarak göreve başlayan İlhan Cihaner göreve başladığı yıl FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen hakkında soruşturma başlattı. FETÖ’ye bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı.

FETÖ KUMPAS KURUP MAKAMINDA TUTUKLANDI

FETÖ’ye yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak makamında tutuklandı.

KUMPAS KURAN SAVCILAR MAHKUM OLDU

Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı.4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonraki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı. Davalara dayanak oluşturan FETÖ üyesi gizli tanık Bayram Bozkurt 2016 yılında polisten kaçarken ayağını kırması sonucu yakalandı. O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar "FETÖ/PDY" soruşturmasından tutuklandı.