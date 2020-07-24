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Bolu'da ekipler sıkıştığı yerden kurtarmak için ter döktü

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da kamyonet TIR'a çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Burhan Aydın, araçta sıkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan talihsiz adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burhan Aydın yönetimindeki 45 PA 4479 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mustafa Gedikli yönetimindeki 46 PA 439 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aydın, kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarılan Burhan Aydın, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.

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