86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya dünya basınında Yunanlılar yasta

Ayasofya'daki ilk namazın bugün kılınacak olması dünya basınında yoğun ilgiyle karşılanırken Yunanlılar yasa boğuldu.

Abone ol

Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına gelerek, minibüslerle alana götürüldü. Dünya basınında ise Ayasofya'nın ibadete açılacağı bu ilk güne geniş yer verildi.

Yunanlılar yasa boğuldu

Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya'daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi. Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki'de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı. Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras'ın çanları çaldı, Ayasofya'daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8'den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

500 kişiye izin verildi

Rus basınının önemli haber ajanslarından Russia Today, Ayasofya'nın bugün ilk kez ibadete açıldığını ve Ayasofya dışında hareketli görüntüler oluştuğunu, ilk ibadet için müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın içinde 500 kişiye izin verildiğini, diğer vatandaşların dışarıdan katılım göstereceğini duyurdu.

Hristiyanlar için Ayasofya'nın önemine yer verildi

İsrail basınından Haaretz de Reuters haber ajansına dayandırdığı haberinde, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar için Ayasofya'nın önemine, müze statüsünden camiye dönüştürülmesine ve tarihçesine yer verdi.

Tepki sonrası detaylardan bahsedildi

Washington Post gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürüleceğini açıklamasından bu yana yaşananları, tüm dünyadan tepki yağdığını, bugün ise ilk kez ibadete açılacağını kaleme alırken, yayımlanan fotoğraflar Ayasofya'nın içindeki değişiklikler, yerlere serilen halılar, fresklere asılacak perdelerden bahsedildi.

17 bin güvenlik personeli

BBC ise, bugün alınacak önlemlerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmalı kararından bahsetti. Euronews, Ayasofya'ya 3 imam atandığını belirtirken, kadınlar ve erkekler için dışarıda ayrı alanlar ayrıldığını, bölgeye giden bazı yolların kapatıldığını, yaklaşık 17 bin güvenlik personelinin görev başında olacağını yazdı.

1500 yıldır İstanbul'un kalbinde yer alıyor

Alman basınından Deutsche Welle ile Tagesschau, 86 yıldan bu yana ilk kez Müslümanlara Cuma namazında ev sahipliği yapacağını belirttiği Ayasofya'nın 1500 yıldır İstanbul'un kalbinde yer aldığını yazdı.