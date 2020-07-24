Kılıçdaroğlu, Z kuşağını etkilemek için rap müzikle salona girecek

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 'Z kuşağını etkilemek için' kurultay salonuna rap müzikle gireceği öğrenildi.

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CHP yarın ve pazar günü genel başkan ve yeni parti yönetiminin seçileceği kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedeflediği Z kuşağına mesaj vermek için salona rap müzikle gireceği belirtildi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu yarın yapacağı ‘manifesto’ niteliğindeki konuşmada partisinin yeni vizyonunu açıklayacak.

Başkent Ankara’daki kurultayda 1356 delege yeni parti yönetimini seçecek.

7 milyona yakın kişi hedefleniyor

‘İktidar kurultayı’yla başlayacak süreçte 2023’teki seçimlerde oy kullanabilecek 16-23 yaşlarında ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın kişi de hedefleniyor.

CHP için kritik seçimler

Bilkent Odeon’da düzenlenecek kurultayda, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege 44 sandıkta oy kullanacak. Genel başkanın yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da seçilecek.

İlk Hedefler Beyannamesi

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının, 1959 yılındaki 14. olağan kurultayda kabul edilen ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ne benzeyeceği ifade ediliyor.