Ayasofya'nın açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kılacak.

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Yenikapı etkinlik alanının girişinde il dışından gelen vatandaşları taşıyan İETT otobüsleri, Ayasofya alanı dolduğu için seferlerine ara verdi. İl dışından gelen vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince etkinlik alanındaki namaz kılınacak yere yönlendirildi.

Zabıta ekipleri tarafından sefer durdurma anonsu alanda yapılırken, misafirlere seccade, su, yemek ve içecek ikramı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca cuma namazının ardından vatandaşların tekrar otobüslerle Ayasofya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yenikapı etkinlik alanında kurulan büyük led ekranlar ve hoparlörlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı canlı yayınlanacak ve vatandaşlar koordineli olarak namazlarını eda edecek.

Sakarya'dan tarihi ana tanıklık etmek için gelen 11 yaşındaki Ahmet Salih Şimşek, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve büyüdüğünde kendi çocuklarına bu anı anlatmak istediğini söyledi.

Şimşek, hafızlık eğitimi aldığını ve bunu tamamladığı zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görev yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Muharrem Şimşek de Sakarya'dan geldiğini, Ayasofya'nın açılışına, tarihi güne şahitlik etmek için geldiklerini ifade etti.

Müslüman alemine Ayasofya'nın açılışının hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün açılışını da inşallah bu ümmeti Muhammed birlik ve beraberlik içerisinde görecektir, bunu da inşallah göreceğiz. Biz Ayasofya'da namaz kılamayacağımızı biliyoruz ama çevresinde olmak, akşam saatlerinde orada olmak yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buraya gelmektir. Cuma namazını Ayasofya'da kılamadığımız için biraz üzülürüz ama diğer vakitleri orada kılacağız."

Fedinaz Koyuncu ise Küçükçekmece'de yaşadığını ancak il dışından gelen misafirleri karşılamak için Yenikapı'da olduğunu dile getirdi.

Koyuncu, "Allah bu sevincimizi daim etsin, daha iyilerini göstersin inşallah. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun. Yenikapı da olsa Edirnekapı da olsa cumamızı kılacağız. Kılamazsak bile yoluna çıktık ya çok sevinçliyiz."dedi.