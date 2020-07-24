BIST 118.839
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,28
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Çorum'da otopark kan gölüne döndü

Anadolu Ajansı

ÇORUM'da otoparka gelen 3 kişi, bölgede bekleyen 3 kişiyle tartıştı. Çıkan kavgada pompalı tüfek ve silah çekilince 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi saklandıkları evde gözaltına alındı.

Abone ol

Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokağı'nda bulunan bir otoparkta bekleyen Yaşar Çakırlı (35), Murat Ö. (42) ve Recep A'nın (20) yanına gelen Mustafa A. (52), Kadir S. (20) ve Muhammed A.K. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir S. tüfek, Mustafa A. da tabancayla karşı tarafta bulunanlara ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Çakırlı, Murat Ö, ve Recep A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karın bölgesinden vurulan kişi öldü

Karın bölgesinden vurulan Çakırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Mustafa A, Kadir S. ve Muhammed A.K. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen Sevda A. saklandıkları evde yakalandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ATV Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde şok itiraf! Parayla cinsel ilişkiye girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya canlı yayını izle! Erdoğan Ayasofya'ya geldi ilk cuma namazı kılınıyor
Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi! 418 lirayla yeni rekor kırdı
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya dünya basınında Yunanlılar yasta
Ayasofya'ya girişler durduruldu! Vali Yerlikaya sebebini açıkladı
Abdullah Gül Ayasofya'daki ilk namaz davetini geri çevirdi Erdoğan'ı tebrik etmişti
Cihat Yaycı Paşa istifasıyla ilgili konuştu: Onurumu ziyadesi ile örselemiştir
ÖNCEKİ HABERLER
Dolarda istikrarlı gidişat altında yükseliş trendi! 24 Temmuz piyasalarda son durum
Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı
Bartın'da özel bakım merkezinde korkunç cinayet! Tazyikli suyla öldürdüler
Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Kılıçdaroğlu, Z kuşağını etkilemek için rap müzikle salona girecek
Ayasofya nerede nasıl gidilir Ayasofya Camii açılışı saat kaçta?
Yorumlar