ATV Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde şok itiraf! Parayla cinsel ilişkiye girdi
Müge Anlı Tatlı Sert programında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle komşular korkunç bilgiler verdi. Bir tanığın anne Gülüzar hakkında söyledikleri ise şoke etti.
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de Şair Kılıç'ın ölüm nedeni araştırılmaya devam ederken ortaya atılan iddilar dehşete düşürdü. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili görgü tanıklarından gelen bilgileri aktarırken canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Alişan'ın eşi Buse Varol'un da kendisini aradığını ifade eden Müge Anlı, son bölümde canlı yayında telefonla bağlanan kişilerin anlattıkları ile çileden çıktı. Peki Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölüm nedeni ne? Küçük Şiar cinayete mi kurban gitti? İşte akıllardaki soruların cevabı ve canlı yayında gelen akıl almaz iddialar.
Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.
"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı.
Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.