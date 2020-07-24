Dolarda istikrarlı gidişat altında yükseliş trendi! 24 Temmuz piyasalarda son durum
Dolar/TL haftanın son gününe 6,84 seviyesinden başlarken, Euro/TL ise 7,94 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Doların değer kaybı küresel ölçekte devam ederken ABD'nin para biriminin 6 büyük para karşısında değerini ölçen dolar endeksi (Dax) 95 puanın altına inerek son dönemin en düşük seviyesine ulaştı.
Dolar ve altında durum
Dolar/TL cephesindeki 6.85'lik istikrarlı gidişat devam ediyor. Euro 7.95 bandını zorlarken altın fiyatlarındaki artış ise devam ediyor.
Euro/dolar paritesi 1.16'lara çıkarken TL cephesinde haftanın son günü olan 24 Temmuz'da da 6.85'lik istikrarlı gidişat sürüyor.
Altın fiyatları 24 Temmuz
- Çeyrek altın: 684,50 Lira
- Yarım altın: 1.367,10 Lira
- Gram altın: 414,99 Lira
- Cumhuriyet altını: 2.723,60 lira
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