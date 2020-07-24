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Dolarda istikrarlı gidişat altında yükseliş trendi! 24 Temmuz piyasalarda son durum

Dolar/TL haftanın son gününe 6,84 seviyesinden başlarken, Euro/TL ise 7,94 seviyesinden işlem görüyor.

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Doların değer kaybı küresel ölçekte devam ederken ABD'nin para biriminin 6 büyük para karşısında değerini ölçen dolar endeksi (Dax) 95 puanın altına inerek son dönemin en düşük seviyesine ulaştı.

Dolar ve altında durum

Dolar/TL cephesindeki 6.85'lik istikrarlı gidişat devam ediyor. Euro 7.95 bandını zorlarken altın fiyatlarındaki artış ise devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.16'lara çıkarken TL cephesinde haftanın son günü olan 24 Temmuz'da da 6.85'lik istikrarlı gidişat sürüyor. 

Altın fiyatları 24 Temmuz
  • Çeyrek altın: 684,50 Lira
  • Yarım altın: 1.367,10 Lira
  • Gram altın: 414,99 Lira
  • Cumhuriyet altını: 2.723,60 lira

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