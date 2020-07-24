BIST 118.839
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,28
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Kahramanmaraş'ta iki çocuk babası çalışırken öldü

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta çatıda bastığı kaplamanın kırılması üzerine Yaser Karcı, 5 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan talihsiz adam vefat etti.

Abone ol

Elbistan ilçesi Sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü.

Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazı! Erdoğan ile namaza kimler davet edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya canlı yayını izle! Erdoğan Ayasofya'ya geldi ilk cuma namazı kılınıyor
Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi! 418 lirayla yeni rekor kırdı
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya dünya basınında Yunanlılar yasta
Ayasofya'ya girişler durduruldu! Vali Yerlikaya sebebini açıkladı
Abdullah Gül Ayasofya'daki ilk namaz davetini geri çevirdi Erdoğan'ı tebrik etmişti
Cihat Yaycı Paşa istifasıyla ilgili konuştu: Onurumu ziyadesi ile örselemiştir
ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil almak isterken dolandırılan profesör herkesi uyardı
Çin ABD’nin Çengdu kentindeki konsolosluğunu kapattı
İlhan Cihaner eşi Muteber Cihaner kimdir ne iş yapıyor?
Çorum'da otopark kan gölüne döndü
Dolarda istikrarlı gidişat altında yükseliş trendi! 24 Temmuz piyasalarda son durum
Ayasofya'yı kim yaptırdı ne zaman yapıldı? Ayasofya bilinmeyen tarihi ve önemi
Yorumlar