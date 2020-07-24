Kahramanmaraş'ta iki çocuk babası çalışırken öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta çatıda bastığı kaplamanın kırılması üzerine Yaser Karcı, 5 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan talihsiz adam vefat etti.Abone ol
Elbistan ilçesi Sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, çatıda çalışırken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine basan 36 yaşındaki Yaser Karcı isimli işçi, kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü.
Ağır yaralanan Karcı, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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