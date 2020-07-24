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Çin ABD’nin Çengdu kentindeki konsolosluğunu kapattı

ABD’nin ‘Çin’in bazı belgeleri yaktığı’ iddiasıyla Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararının ardından Pekin yönetimi, Çengdu kentindeki ABD konsolosluğunu kapattı.

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ABD ile Çin arasındaki konsolosluk krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Söz konusu kararın nedeninin ise konsolosluğun bahçesinde bazı belgelerin yakılması olduğu belirtildi. Pekin yönetimi, ABD’nin bu kararına misilleme olarak Siçuan bölgesindeki Çengdu kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

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