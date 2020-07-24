Mike Tyson ringe geri dönüyor! Karşısındaki eldiven Roy Jones olacak
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Kıran kırana geçecek maçta kariyeri boyunca sadece 6 yenilgisi bulunan Tyson, 9 yenilgisi bulunan Roy Jones ile gösteri maçı yapacak.Abone ol
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 raunt olacak. Dev maç, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
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