AÖF yaz okulu kayıt sayfası e-okul girişi yapma

AÖF yaz okulu 2020 kayıtları başladı, öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt işlemleri nasıl yapılır araştırmasına başladı. İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'a kadar devam edecek. AÖF yaz okulu kayıtlarını 2 aşamada yapılacak peki AÖF yaz okulu ücretleri kaç para, ödemeler nereye yapılacak?

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AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler AÖF yaz okulu kayıtlarını online olarak yapabilecek. 2 aşamada yapılacak olan AÖF yaz okulu kayıtlarında ilk aşama başvuru işlemleri ve ödeme ikinci aşama ise ders seçimi olacak. Peki AÖF yaz okulu kayıtı nasıl yapılır ve AÖF yaz okulu ücretleri kaç para olacak?

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre AÖF Yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz tarihleri arasında.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2020

AÖF yaz okulu sınavları Eylül ayında o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.