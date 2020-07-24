Güncel büyükbaş kurbanlık baskül fiyatları 2020

Kurban bayramı için kurbanlık alma heyecanı devam ederken vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bu sene büyükbaş kurbanlık fiyatları 5 bin ile 30 bin lira arasında küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 500 ile 3 bin arasında değişiyor.

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Kurban bayramı yaklaşırken vatandaşları kurbanlık alma heyecanı sardı, kurbanlık pazarlarındaki telaş arttı. 2020 kurbanlık fiyatları bu sene koronavirüsün de etkisi ile ortalama yüzde 8 oranında zamlandı. Peki 31 Temmuz kurban bayramı öncesi büyükbaş kurbanlık fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları ve koç, koyun kaç para oldu?

2020 kurbanlık fiyatları ne kadar: Kurban fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişmesi, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olması bekleniyor.

Aydın'da kurbanlık fiyatları ne: Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

Malatya'da kurbanlık fiyatları belli oldu: Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli “Hem üreticilerimizin, hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyatla kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarını bayram öncesi açıklama gereği duyduklarını kaydeden Taneli, “Bu amaçla, kurban bayramında kesilecek büyükbaş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledik. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde uygun görülerek belirlenmiştir” diye konuştu.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları büyükbaş/küçükbaş fiyatları: Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.