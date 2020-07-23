Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller eşinin kafasını duvardan duvara vurdu fuhuş detayı bomba

Mert Çiller ile 11 yıldır evli olan Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı: Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. İddiaya göre son dönemlerde Mert Çiller, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.