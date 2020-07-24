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Yunanistan'ın Ayasofya ve Doğu Akdeniz acısı! Dikkat çeken karikatür

YUNANİSTAN'ın en çok okunan gazetelerinden Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını bir karikatürle manşetine taşıdı.

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Danıştay kararı ile 86 yıl ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün cuma namazı ile kılındı.

Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın ardından bayrakları yarıya indirdi.

Yunanistan yas ilan etti

Yas ilan eden Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

Yayınlanan karikatürde Oruç Reis araştırma gemisinin adı Ayasofya olarak değiştirilirken, gemi üzerine Ayasofya Camii'nin yerleştirilmesi dikkat çekti.

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