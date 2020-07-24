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Antalya'da 2 çocuk annesi vurulmuş olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da Sedef A., emekli astsubay eşinin silahıyla başından vurulmuş şekilde bulundu. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin öldüğü belirlenirken olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli Astsubay Cemal A.’nın (50) eşi Sedef A. (48), eve gelen yakınları tarafından eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar ettiği üzerinde duruluyor

Sedef A.’nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, 2 çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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