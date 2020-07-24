Muharrem İnce Ayasofya'ya gitti namazı Sultanahmet Camii'nin önünde kıldı

CHP’li Muharrem İnce’nin Ayasofya’ya gittiği ancak camiye girmeyerek cuma namazını Sultanahmet Camii'nin önünde kıldı.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi.

CHP’li Muharrem İnce bugün ilk namazın kılınacağı Ayasofya’ya gitti. Ancak İnce Ayasofya’nın içine girmeyerek namazını dışarıda kıldı.

Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki evinden çıkışı öncesinde İHA’ya özel açıklamalarda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı; “Pandemi sürecinde Ayasofya’nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana , ‘Cuma namazına gidermisiniz’ diye sordular. Bende, ‘Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim’ dedim.

'Ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyon bilir'

Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı, ‘Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok’ dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. ‘Sizi davet ediyorum’ dedi.

‘Oraya unvanla girilmez'

Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanının davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanına da Nabi’nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; ‘Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya’da’ diyor” dedi.