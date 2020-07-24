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Yunanistan'da bayraklar yarıya indi Yunan Başpiskoposu 'dine aykırı bir kirletme' dedi

Ayasofya açılırken Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi. Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.

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Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşananlar canlı olarak yayınlandı.

Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.

Aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce okunmuştu

Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.

Karardan önce "cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” demişti

Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, ”Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Dinci ve milliyetçi grupların da Atina ve Selanik'te gösteriler yapması planlanıyor.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.

Ayasofya'nın içinden dışında toplanan büyük kalabalığın yer aldığı fotoğraflar ise dünyada bir numaralı gündem.

Haber ajansı AP'nin haberinde Hristiyanlığın en en büyük sembollerinden olan Ayasofya'da 86 yıl sonra yaşanacak tarihi gün bekleniyor ifadesi kullanıldı.

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