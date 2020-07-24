Bursa'da boş inşaatta vahşet! Gözlerini oydular
BURSA'da boş inşaatta bir kedinin gözleri oyuldu ardından yakıldı. Madde bağımlılarının meskeni haline geldiği belirtilen binada, polis incelemede bulundu.Abone ol
Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahitinin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi.
Polis şimdi sorumluları arıyor
Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmeden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlatı.
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