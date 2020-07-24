Koronavirüslü anne bebeğini emzirebilir mi? ABD'de 120 bebek incelendi

ABD’de yapılan araştırmada, koronavirüslü annenin bebeğini emzirebileceği açıklandı. Bebeklere emzirme sırasında koronavirüs enfekte ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Emzirin' ifadesinde bulunuldu.

Abone ol

New York'ta uzmanlar, koronavirüslü annelerin emzirme sırasında maske takması ve her türlü hijyen tedbirlerini alması halinde, sağlıklı bir şekilde yeni doğan bebeklerini emzirdiklerini ifade etti.

Uzmanlar, koronavirüslü anneden doğan 120 bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, bebekleri 1 gün ve 1 hafta sonra test ettiklerini ve hiçbir bebeğe koronavirüs bulaşmadığını belirtti.

Sağlıklı yeni doğan bebekler, emzirme sırasında annelerine veriliyor ve geri kalan süreçte ailelerinden 1,8 metre uzaklıktaki her yeri kapalı küvezlerde tutuluyor. Koronavirüslü anneler ise emzirme sırasında koroyucu maske takıyor ve her türlü hijyen tedbirlerini alıyor. Uzmanlar, her türlü hijyen tedbirlerinin alınması halinde koronavirüslü veya koronavirüsten iyileşmiş annelerin, bebeklerini rahatlıkla emzirebileceklerini vurguladı.

DSÖ koronavirüslü annelere 'Emzirin' tavsiyesinde bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bebeğin bağışıklık sistemi için anne sütünün gerekli olduğu ifade edildi.