Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

FRANSA'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti.

Abone ol

Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı.

Burak Yılmaz, İstanbul'a gelen Lille sağlık heyeti tarafından kontrol geçirildi. Milli futbolcu önümüzdeki hafta Fransa'ya giderek 2 yıllık imzayı atacak.

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Öte yandan Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.