Ayasofya Camii Almanya'da en çok konuşulanlar arasına girdi Twitter'da TT oldu
Ayasofya camisinin Cuma namazıyla birlikte açılışı Avrupa'da yankı uyandırdı. Twitter'da Ayasofya, Almanya'da en çok konuşulanlar arasına girerek TT oldu.Abone ol
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular sıralamasında Almanya'da birinci oldu.
Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu.
Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti. Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.