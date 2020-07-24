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Ayasofya Camii Almanya'da en çok konuşulanlar arasına girdi Twitter'da TT oldu

Ayasofya camisinin Cuma namazıyla birlikte açılışı Avrupa'da yankı uyandırdı. Twitter'da Ayasofya, Almanya'da en çok konuşulanlar arasına girerek TT oldu.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular sıralamasında Almanya'da birinci oldu.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu.

Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti. Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti. 

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