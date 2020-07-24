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Erdoğan, Fatih'in türbesini ziyaret etti! '350 bin kişi cuma namazına iştirak etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'daki ilk namaz sonrası Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Erdoğan Burada yaptığı açıklamada bir vuslatın gerçekleştiğini belirterek, "350 bin kişi cuma namazına iştirak etti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih'in türbesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, "Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.

"50 bin kişi Ayasofya'da yerini aldı"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Şimdi cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik.

Ayasofya'yı aslına büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin hasretine son verdi. Aldığım resmi olmayan bilgilere göre 350 bin kişi Ayasofya'da yerini aldı.

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