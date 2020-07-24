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Ali Erbaş mimbere neden kılıçla çıktı? Kılıç ne anlama geliyor

86 yılın ardından Ayasofya bugün ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Ayasofya'da yapılan toplu ibadet sonrasında Ali Erbaş'ın mimbere kılıçla çıkması merak konusu oldu. Peki mimbere kılıçla çıkmak ne anlama geliyor?

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Müze olan Ayasofya  bugün 86 yılın ardından cuma namazı ile ibadete açıldı, binlerce vatandaş bu heyecanı yaşamak için Ayasofya'ya akın etti. Ayasofya'da yapılan toplu ibadet sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı ve elinde kılıçla hutbe verdi. Peki kılıçla çıkmak ne anlama geliyor?

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan İstanbul’daki Ayasofya Camiidir. Bununla birlikte Bursa’daki Ulu Cami ve Edirne’deki Eski Cami’de buna dahildir.

Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak bu camilerde yaşatılıyor. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Yani Ayasofya’da da bu nedenle hutbeye kılıçla çıkıldı.

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