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Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk cuma eşsiz oldu Erdoğan dua okudu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nden ilk cuma namazı tüm kanallarda canlı yayınlandı. Bir çok yabancı ajansta açılışı son dakika haberi olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 saat önceden ilk cuma için geldi. Ayasofya'nın 4 minaresinden 4 ayrı müezzin tarafından 4 farklı makamda ilk ezan okundu.

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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk kez namaz kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler Ayasofya'ya akın ettiler. Tarihi anları Türk TV kanalları canlı yayınlarla aktarırken, yabancı ajanslar da son dakika gelişmesi olarak geçtiler. Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.00'da geldi. Salavatlarla ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan program, 350 bin kişinin katıldığı cuma namazı ile noktalandı. 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılması muhteşem oldu. İşte açılıştan önemli anların notları.

86 YIL SONRA CUMA NAMAZI KILINDI

Türkiye ve dünya Ayasofya'daki tarihi anlara tanıklık etti. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da binlerce kişi ilk cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı ilk namaza safların ön sırasından katıldı. Erdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Türbe çıkışında ise "cuma namazına 350 bin kişi katılmıştır' dedi. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILIÇLA ÇIKTI

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Ayasofya'daki hutbe geleneğine uyan Ali Erbaş mimbere elinde "Fetih Kılıcı" ile çıktı. 

AYASOFYA 4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİN OKUDU

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da cuma namazı için ilk ezan tarihi binanın 4 ayrı minaresinden 4 ayrı müezzin tarafından 4 farklı makamda okundu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİHA OKUDU

Ayasofya'da 1 saat Kur'anı Kerim tilaveti dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Fatiha duasını okudu. 

Hemen ardından da topluca dua yapıldı. Duayı yaptıran Diyanet İşleri Ali Erbaş oldu. Ayasofya içinde ve dışında toplanan binlerce kişi duaya el açıp amin dedi. 

EMİNE ERDOĞAN KADINLARLA CUMADA 

Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, Ayasofya'da kadınlar için ayrılan bölümde en ön safta yerini aldı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kadınlara 2 bölüm ayrıldı. 

ERDOĞAN AYASOFYA'YA ERKEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'daki ilk cuma namazına saat 12.00'da geldi. Erdoğan'ın yanında cuma namazını kıldıracak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaza kadar Kur'anı Kerim dinledi.. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaza koronavirüs önlemine uyup maskeyle namazda yer aldı. 

AYASOFYA'YA AKIN OLDU

Vatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Saat 11.00 itibariyle aşırı ilgi dolayısıyla Ayasofya'ya girişler durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişlerin durdurulduğunu bildirdi. 

Vatandaşların izdiham oluşturmasını önlemek için Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu, 2 metro istasyonu da kapatıldı. İlk cumaya katılmak için İstanbul dışından bir çok ilden gelenler oldu. İlk cumaya 350 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Namazdan sonra vatandaşlar Ayasofya camiinin içine akın etti. 

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